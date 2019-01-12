Пенсионерку, "ожившую" после застолья в морге, не смогли спасти

Реанимационные мероприятия, с помощью которых медики морга пытались спасти "ожившую" пациентку, не увенчались успехом, сообщает региональный минздрав.

Медики Белогорской больницы Приамурья пытались два часа реанимировать пенсионерку, которая внезапно "ожила" в морге. На вскрытие ее доставили после семейного застолья в селе Васильевка. Вызванный родственниками пенсионерки участковый зафиксировал смерть, но скорую помощь вызывать не стал, позвонив сразу в ритуальную службу в нарушение инструкции.

Сотрудники танатологического отделения Белогорской больницы, заметив у пенсионерки признаки жизни, немедленно начали реанимационные мероприятия. В течение двух часов медики пытались ее спасти. Однако "ожившая" пациентка все же умерла. Предположительно — от переохлаждения и отравления. Региональное управление МВД начало проверку инцидента.

Ранее сообщалось о пенсионерке, которая 11 часов пролежала в холодильной камере морга после выписки заключения о ее смерти. Вернувшись домой после внезапного "воскрешения", она первым делом попросила горячего чаю.