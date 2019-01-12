Связь со "Спектром-Р" потеряна

Роскосмос устраняет проблемы, возникшие на борту российского космического телескопа "Спектр-Р" — связь с аппаратом потеряна. По сообщению в пресс-службы госкорпорации, в работе служебных систем телескопа с утра 10 января 2019 года "возникли замечания, не позволяющие в настоящий момент осуществлять решение целевой задачи".

Спутник был запущен на орбиту в 2011 году, а гарантийный срок его активного существования истек в 2014 году, передает РИА Новости. Тем не менее, и по завершении гарантийного периода работы спутник продолжил решать целевые задачи.



"Спектр-Р" переведен в "домашнее положение", рассказал руководитель научной программы проекта, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Ковалев. При этом обеспечивается наиболее благоприятный для техники тепловой режим: необходимые части спутника защищены от Солнца, солнечные батареи питаются, так что подача энергии сохраняется, однако другие части спутника охлаждаются и космический аппарат не нагревается.

Космический аппарат находится в таком положении с момента завершения предыдущего сеанса наблюдений. В четверг, 10 января, в спутник должны были заложить новую программу наблюдений, однако установить связь с ним не удалось. При этом научная аппаратура на "Спектре-Р" работает, уточнил Ковалев: это видно по последней полученной с него телеметрической информации.

Астрокосмический центр Физического института РАН, по словам Ковалева, анализирует телеметрию с научной аппаратуры, а подробности, касающиеся аппаратуры управления, "нужно обсуждать с НПО имени Лавочкина. При этом, добавил он, "даже при отсутствии связи удалось узнать, что аппарат жив, на борту есть питание, научная аппаратура жива, высокоинформативный радиокомплекс работает".

Похоже, что с самим спутником все нормально — проблема лишь в том, что не включается передатчик по команде с Земли, добавил он. Исправлением данной ситуации в настоящее время как раз и занимается НПО имени Лавочкина.