"Тоттенхэм" готов продать Харри Кейна за рекордные 350 млн евро

Лидер сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн является для многих топ-команд весьма привлекательной целью. Однако до сих пор серьезных предложений "шпорам" не поступало. А когда недавно запрос на форварда сделал мадридский "Реал", руководство "Хотспур" назвало цену игрока в 350 млн евро.

При этом лондонский клуб готов начать переговоры только после подтверждения от покупателей именно такой сумму отступных, сообщает испанское издание As. До сих пор самым дорогим трансфером в мировом футболе является переход бразильца Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро. Так что, "шпоры" готовы пойти на феноменальный финансовый рекорд.

В нынешнем сезоне Кейн в 21 матче английской премьер-лиги забил 14 голов. Он со 160 голами вышел на 4-е место в списке бомбардиров "Тоттенхэма" за всю историю. Больше на счету Джимми Гривза (266 мячей), Бобби Смита (208) и Мартина Чиверса (174).