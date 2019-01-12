Тревожные знаки: названы основные симптомы рака

Кливлендская клиника (США) назвала семь основных симптомов, которые могут быть признаками заболевания раком. Список приводит британская The Daily Express.

Тревожным сигналом может быть изменение работы кишечника или мочевого пузыря, незаживающая рана, необычное кровотечение или выделение иной жидкости, утолщение или комок в груди или какой-либо другой части тела, нарушение пищеварения или затрудненное глотание, видимое изменение родинок, навязчивый кашель или хрипота.

Вызывать такие симптомы помимо рака могут и другие заболевания, подчеркивает британская организация Macmillan Cancer Support, однако, чтобы быть уверенным, лучше всего обратиться к врачу.

Предотвратить рак может в значительной степени помочь изменение своих привычек и образа жизни, добавляют в организации. Важнейшим для снижения риска возникновения рака считается отказ от курения, на втором месте — поддержание здорового веса. Также важны воздержание от неумеренного потребления алкоголя, защита от чрезмерного воздействия солнца, активный образ жизни и здоровая сбалансированная диета.