Убитые в Дагестане боевики были вербовщиками молодежи

Боевики, ликвидированные в Дагестане в минувшую пятницу, 11 января, опознаны. Как выяснилось, они занимались вербовкой молодежи в ряды международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Кроме того, по сведениям Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), нейтрализованные бандиты оказывали помощь боевикам в Каспийске, уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году.

По данным НАК, убитые боевики планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов.

Задержан пособник нейтрализованных боевиков. Он оказался уроженцем Каспийска. Установлено, что мужчина уже привлекался ранее к уголовной ответственности за пособничество бандитам и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел.

"Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, планах и намерениях ее членов", — приводит ТАСС выдержку из сообщения Информационного центра НАК.

В Дагестане 11 января были ликвидированы трое боевиков, которые пытались напасть на сотрудников ДПС на федеральной трассе "Кавказ" между Кизилюртом и Махачкалой. В машине экстремистов обнаружили целый арсенал оружия: автоматы, пистолет и боеприпасы.