Появились кадры с места огненной аварии в Ленобласти, унесшей жизни детей и взрослого

Очевидец, оказавшийся утром в субботу 12 января, на федеральной трассе "Нарва" в Ленинградской области, запечатлел последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия.

Водитель легкового автомобиля Chery проигнорировал дорожный знак, запрещавший обгон, и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с такси Hyundai Solaris, после чего произошло возгорание.

По словам представителя ГИБДД, предполагаемый виновник ДТП и его пассажир выжили и были госпитализированы. Мужчина, управлявший протараненной им машиной, также остался жив и был доставлен в лечебное учреждение.

К несчастью, погибли трое пассажиров такси – женщина и двое мальчиков 7 и 6 лет, скончавшихся в автомобиле скорой медицинской помощи на месте столкновения. Кроме того, пострадала девочка дошкольного возраста, оказавшаяся в больнице в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.