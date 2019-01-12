Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
12 января 201914:24

Взрыв в центре Парижа: из 36 раненых - 12 "тяжелых"

EPA

По меньшей мере 36 человек числятся пострадавшими в результате утреннего взрыва в булочной в центре Парижа. При этом состояние 12 пострадавших, в том числе трех пожарных, крайне тяжелое, передает радиостанция France Info.

Префектура полиции просит жителей избегать района ЧП и освободить проезд для машин спасателей. Приоритетной версией правоохранителей является взрыв из-за утечки газа. Сообщается, что взрывной волной выбило витрины во всем квартале.

На место взрыва на парижской улице Тревиз на правом берегу Сены прибыли премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Там же находится мэр города Анн Идальго. Как сообщил Кастанер, в булочной, где и произошел взрыв газа, а также вокруг нее работают 200 сотрудников пожарной службы и сотни полицейских.

Сейчас

15:07

Врачи спасли ногу Ване Фокину

14:17

В киевском ТЦ произошел взрыв

14:14

Взрыв в центре Парижа: из 36 раненых - 12 "тяжелых"

13:56

Убитые в Дагестане боевики были вербовщиками молодежи

13:31

Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище

11:29

В центре Парижа прогремел мощный взрыв

07:15

Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда "Дакар"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрыв в центре Парижа: из 36 раненых - 12 "тяжелых"

Взрыв в центре Парижа: из 36 раненых - 12 "тяжелых"

47 минут назад
Появились кадры с места огненной аварии в Ленобласти, унесшей жизни детей и взрослого

Появились кадры с места огненной аварии в Ленобласти, унесшей жизни детей и взрослого

1 час назад
Убитые в Дагестане боевики были вербовщиками молодежи

Убитые в Дагестане боевики были вербовщиками молодежи

1 час назад
В киевском ТЦ произошел взрыв

В киевском ТЦ произошел взрыв

43 минуты назад
Основатель "КамАЗ-Мастер": организаторы "Дакара" ушли от ответственности, сняв Каргинова

Основатель "КамАЗ-Мастер": организаторы "Дакара" ушли от ответственности, сняв Каргинова

1 час назад
Очевидцы сняли на видео последствия мощного взрыва, прогремевшего в IX округе Парижа

Очевидцы сняли на видео последствия мощного взрыва, прогремевшего в IX округе Парижа

2 часа назад
Пенсионерку, "ожившую" после застолья в морге, не смогли спасти

Пенсионерку, "ожившую" после застолья в морге, не смогли спасти

2 часа назад
В Ленобласти ликвидирована военная радиобиологическая лаборатория

В Ленобласти ликвидирована военная радиобиологическая лаборатория

47 минут назад
Взрыв газового баллона на крыше девятиэтажного жилого дома в Крыму попал на видео

Взрыв газового баллона на крыше девятиэтажного жилого дома в Крыму попал на видео

25 минут назад
Сход вагонов в Иркутской области: прокуратура начала проверку

Сход вагонов в Иркутской области: прокуратура начала проверку

4 часа назад
Тревожные знаки: названы основные симптомы рака

Тревожные знаки: названы основные симптомы рака

1 час назад
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Проблемный "Спектр-Р" выполнил все поставленные задачи

Проблемный "Спектр-Р" выполнил все поставленные задачи

19 минут назад
Украинских провокаторов скоро выпишут из больницы СИЗО

Украинских провокаторов скоро выпишут из больницы СИЗО

26 минут назад
По французской столице снова пошли "желтые жилеты"

По французской столице снова пошли "желтые жилеты"

27 минут назад
"Тоттенхэм" готов продать Харри Кейна за рекордные 350 млн евро

"Тоттенхэм" готов продать Харри Кейна за рекордные 350 млн евро

1 час назад
Глава РАН дал Сергею Брилеву эксклюзивное интервью под землей

Глава РАН дал Сергею Брилеву эксклюзивное интервью под землей

1 час назад
Успеть сфотографировать: памятник Минину и Пожарскому демонтируют

Успеть сфотографировать: памятник Минину и Пожарскому демонтируют

1 час назад
Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище

Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище

1 час назад
Собака выучила заклинания из "Гарри Поттера". Видео

Собака выучила заклинания из "Гарри Поттера". Видео

1 час назад
"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

1 час назад
Женская "молодежка" России дала бой канадкам на чемпионате мира

Женская "молодежка" России дала бой канадкам на чемпионате мира

1 час назад
Грузовик влетел в десяток машин на МКАД

Грузовик влетел в десяток машин на МКАД

1 час назад
"Вести в субботу" разобрались в похищении генерала Кутепова

"Вести в субботу" разобрались в похищении генерала Кутепова

1 час назад
"По сути, это два дома": Минстрой объяснил решение по магнитогорской десятиэтажке

"По сути, это два дома": Минстрой объяснил решение по магнитогорской десятиэтажке

1 час назад
Президент СБР Драчев назвал слова Фуркада в адрес Логинова "детским лепетом"

Президент СБР Драчев назвал слова Фуркада в адрес Логинова "детским лепетом"

2 часа назад
Кубок IBU. Наталья Гербулова выиграла женский спринт в Польше

Кубок IBU. Наталья Гербулова выиграла женский спринт в Польше

2 часа назад
Чтобы не развивалась астма, детям нужна пыль

Чтобы не развивалась астма, детям нужна пыль

2 часа назад
"Будни демократии": Захарова - об историях с RT Deutsch и Mein Kampf

"Будни демократии": Захарова - об историях с RT Deutsch и Mein Kampf

2 часа назад
Украина купит турецкие ударные беспилотники

Украина купит турецкие ударные беспилотники

3 часа назад
Символ Нью-Йорка выставлен на продажу

Символ Нью-Йорка выставлен на продажу

4 часа назад
Европейские дипломаты поддержали снятие американских санкций с "Русала" и En+

Европейские дипломаты поддержали снятие американских санкций с "Русала" и En+

4 часа назад
На видео попала авария, частично перекрывшая движение по ТТК в Москве

На видео попала авария, частично перекрывшая движение по ТТК в Москве

4 часа назад
Посольство: в ДТП в Оттаве россияне не пострадали

Посольство: в ДТП в Оттаве россияне не пострадали

5 часов назад
В Чехии американцы не пустили в посольство пожарных, которых сами же вызвали

В Чехии американцы не пустили в посольство пожарных, которых сами же вызвали

6 часов назад
Пожар в Якутске: комиссия обсудит пригодность дома для проживания

Пожар в Якутске: комиссия обсудит пригодность дома для проживания

6 часов назад
Популярную ведущую в США смогли убрать с телеканала за 30 млн долларов

Популярную ведущую в США смогли убрать с телеканала за 30 млн долларов

7 часов назад
В США собирают продукты для голодающих госслужащих

В США собирают продукты для голодающих госслужащих

8 часов назад
Дональд Трамп заявил о еще одном своем успехе - снижении цен на лекарства

Дональд Трамп заявил о еще одном своем успехе - снижении цен на лекарства

8 часов назад
SpaceX увольняет несколько сот "талантливых и трудолюбивых" сотрудников

SpaceX увольняет несколько сот "талантливых и трудолюбивых" сотрудников

9 часов назад
Возглавить Всемирный банк может Иванка Трамп

Возглавить Всемирный банк может Иванка Трамп

11 часов назад
Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

20 часов назад
Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

11.01.2019 14:30
Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

11.01.2019 12:56
Cердечную недостаточность можно лечить магнием, считают ученые

Cердечную недостаточность можно лечить магнием, считают ученые

11.01.2019 10:45