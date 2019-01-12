Взрыв в центре Парижа: из 36 раненых - 12 "тяжелых"

По меньшей мере 36 человек числятся пострадавшими в результате утреннего взрыва в булочной в центре Парижа. При этом состояние 12 пострадавших, в том числе трех пожарных, крайне тяжелое, передает радиостанция France Info.

Префектура полиции просит жителей избегать района ЧП и освободить проезд для машин спасателей. Приоритетной версией правоохранителей является взрыв из-за утечки газа. Сообщается, что взрывной волной выбило витрины во всем квартале.

На место взрыва на парижской улице Тревиз на правом берегу Сены прибыли премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Там же находится мэр города Анн Идальго. Как сообщил Кастанер, в булочной, где и произошел взрыв газа, а также вокруг нее работают 200 сотрудников пожарной службы и сотни полицейских.