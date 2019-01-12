Украинских провокаторов скоро выпишут из больницы СИЗО

Украинские моряки, задержанные во время инцидента в Керченском проливе, могут в ближайшие дни выписаться из больницы следственного изолятора, заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

Сейчас здоровье троих украинских моряков, получивших травмы при задержании, восстановлено. "Они будут выписаны в общие камеры", — цитирует "Интерфакс" Максименко.

Украинские моряки Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока сейчас заканчивают лечение. За новогодние праздники из-за усиленного питания они прибавили в весе по полтора-два килограмма. В дни новогодних праздников арестантам давали куриный бульон, котлеты из индейки, пирожки с различными начинками, мандарины и шоколад.



Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова пожаловалась на то, что не получает ответы на запросы по поводу украинских заключенных, содержащихся в России. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заверила украинского коллегу, что лично получает все ее запросы и работу по ним начинает незамедлительно. Ответы направлялись украинской стороне. Денисова, в частности, жаловалась на то, что раненым украинским морякам якобы не выдают лекарств.