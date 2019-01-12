Проблемный "Спектр-Р" выполнил все поставленные задачи

Космический радиотелескоп "Спектр-Р", связь с которым прекратилась несколько дней назад, успешно выполнил все ключевые целевые научные задачи и превысил срок своего активного существования в 2,5 раза. Об этом рассказал ТАСС советник гендиректора госкорпорации Роскосмос по науке Александр Блошенко.

Спутник был запущен на орбиту в 2011 году, гарантийный срок его активного существования истек в 2014 году. Тем не менее, и по завершении гарантийного периода работы спутник продолжал решать целевые задачи. В четверг, 10 января, в "Спектр-Р" должны были заложить новую программу наблюдений, однако установить связь с ним не удалось.

"Спектр-Р" переведен в "домашнее положение", рассказал ранее руководитель научной программы проекта "Радиоастрон", член-корреспондент Российской академии наук Юрий Ковалев. При этом обеспечивается наиболее благоприятный для техники тепловой режим: необходимые части спутника защищены от Солнца, солнечные батареи питаются, так что подача энергии сохраняется, однако другие части спутника охлаждаются и космический аппарат не нагревается.

По словам директора Астрокосмического центра Физического института Академии наук (ФИАН), академика РАН Николая Кардашева, от космического аппарата поступает сигнал, но есть проблемы с управлением спутником. Астрокосмический центр ФИАН — заказчик проекта "Радиоастрон", куда входит и "Спектр-Р". По сообщению госкорпорации Роскосмос, над устранением неполадок на спутнике работают специалисты Главной оперативной группы управления космическими аппаратами.



Цель проекта "Радиоастрон" — проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью орбитальной обсерватории "Спектр-Р" и более 40 наземных радиотелескопов. По словам Юрия Ковалева, "Радиоастрон" оптимизировался на срок пять лет, и "Спектр-Р" успешно выполнил все поставленные перед ним ключевые научные задачи. Однако у ученых остается ряд вопросов, основанных на полученных от него данных, передает "Интерфакс".

При разработке научной программы ученые не ориентировались на гарантийный срок службы спутника, отметил Ковалев: намного более важным для них было так называемое ожидаемое время жизни аппарата. Именно под эту цифру планируется научная программа.