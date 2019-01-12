Взрыв газового баллона на крыше девятиэтажного жилого дома в Крыму попал на видео

Очевидец снял на камеру мобильного телефона момент взрыва газового баллона, произошедшего на крыше девятиэтажного жилого дома в городе Щелкино, расположенного в Ленинском районе Республики Крым.

В настоящее время известно, что два газовых баллона взорвались во время проведения ремонтных работ, после чего возникло возгорание, которое удалось локализовать.

По данным ТАСС, в результате инцидента никто не пострадал.