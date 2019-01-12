"Пиррова победа": Киев получил томос, но не объединил верующих

Преждевременными назвали в Московском патриархате бравурные заявления Киева по случаю получения томоса и якобы одержанной победы в "гибридной войне" Украины против России.

"Думаю, это Пиррова победа", — высказал свое мнение глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Свое мнение Иларион пояснил тем, что невозможно объединить верующих путем навязывания ложных идей. Клирик считает, что верующих Украины можно было объединить путем возврата в лоно канонической церкви тех, кто уклонился в раскол.



Однако и эти меры нужно было применять, используя церковные методы, а не административные ресурсы. Митрополит также отметил, что идея властей Украины заключалась именно в том, чтобы легитимизировать раскол.