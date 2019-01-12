Условные даты: РПЦ не собирается менять календарь

У РПЦ нет планов по переходу по изменению церковного календаря, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Митрополит сообщил, что люди жалуются, ведь Новый год приходится на Рождественский пост, в то время как по григорианскому календарю в других поместных Церквах Рождество празднуют 25 декабря.



Однако такие изменения повлекут за собой перемену всей литургической жизни, и это может оказаться слишком серьезным нововведением.

Вопрос календаря не догматический, подчеркнул митрополит. Даты праздников достаточно условны.