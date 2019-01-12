Взрыв в центре Парижа: есть жертвы

Четыре человека погибли в результате взрыва в булочной на улице Тревиз в центре Парижа. Такие данные привел министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, уточнив, что двое из погибших — пожарные. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 24 человека получили легкие ранения, сообщает на своем сайте телеканал BFMTV.



По словам прокурора Парижа Реми Хейца, взрыв "очевидно, был случайным", сообщает радиостанция France Info. Вероятнее всего, речь идет об утечке газа, добавил он, призвав, однако, не предвосхищать выводов экспертов.

На место взрыва, который прогремел утром в субботу, 12 января, в IX округе Парижа, прибыли сам глава МВД Кастанер, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и мэр французской столицы Анн Идальго.

Префектура полиции просит жителей избегать района ЧП и освободить проезд для машин спасателей. Сообщается, что взрывной волной выбило витрины во всем квартале.