Биатлонистка Витоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

В немецком Оберхофе завершилась гонка преследования у женщин на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Первое место на дистанции 10 километров заняла итальянка Лиза Витоцци, показавшая время 32 минуты 32,9 секунды.

Второй к финишу пришла представительница Словакии Анастасия Кузьмина (+14,5 секунды). В тройке лучших также оказалась француженка Анаис Шевалье (+27,9).

Лучшая из россиянок Евгения Павлова финишировала 13-й. Еще одна представительница России Екатерина Юрлова-Перхт стала 14-й. Россиянки Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Ирина Старых и Валерия Васнецова расположились соответственно на 18-м, 48-м, 49-м и 57-м местах.