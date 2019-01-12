Два гола Сердара Азмуна принесли Ирану победу на Кубке Азии

Матчем между сборными Ирана и Вьетнама в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал очередной игровой день на футбольном Кубке Азии. Соперники по группе "D" проводили вторые матчи и победа давала иранцам право на досрочный выход в плей-офф. Они ее добились со счетом 2:0.

Оба гола в победителей забил нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун. Он отличился на 38-й и 69-й минутах. Стоит сказать, что Азмун отличился и в стартовой игре своей сборной против Йемена (5:0) и теперь стал лидером спора бомбардиров Asian Cup-2019.

В этом игровом квартете сыграны три матча из шести. Вьетнамцы проиграли вторую встречу: ранее они уступили Ираку – 2:3. Теперь для попадания в плей-офф сборной Вьетнама надо будет обыгрывать Йемен и ждать, что другие претенденты на продолжение борьбы потеряют очки.