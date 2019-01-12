Парижская прокуратура уточнила данные по погибшим и раненым при взрыве

После взрыва на улице Тревиз в Париже погибли 2 человека. Это пожарные.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщал о гибели четырех человек, но парижская прокуратура опровергла эти данные.



Также стало известно, что травмы получили 37 человек, 10 из них в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

По информации РИА Новости, МИД Испании сообщил, что среди тяжело раненых – гражданка Испании.