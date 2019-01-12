Мэр Геленджика наградил мальчиков часами за помощь на пожаре

Мальчики, предупредившие жильцов многоэтажного дома о пожаре, получили в награду часы. 8-летние герои, заметив в Рождество пожар в доме на улице Леселидзе в Геленджике, подняли тревогу и не дали огню распространиться.

Подарки Макару Беляеву и Степану Квасову "за помощь по предотвращению опасности" вручил мэр Геленджика. В своем аккаунте в Instagram он поблагодарил родителей и учителей мальчиков "за правильное воспитание".

Пожар произошел в подвале девятиэтажного дома 7 января. Мальчики ехали в лифте, когда ощутили запах дыма. Остановив лифт, они вышли в подъезд и стали стучать в двери соседей, чтобы предупредить их о пожаре — огонь уже поднялся из подвала до первого этажа жилого дома. Пожар тушили три пожарных расчета, а спасателям пришлось выводить жителей из дома в защитных масках. Благодаря грамотным действиям школьников никто не пострадал.

Церемония награждения Макара и Степана прошла в школе в пятницу, 11 января. Весь класс, где учатся мальчики, был приглашен на экскурсию в городскую пожарную часть.

Ранее новосибирский школьник, вынесший из огня 14-летнего мальчика, был награжден медалью "За отвагу на пожаре".