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12 января 201916:25

Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU

Sportbox.Ru

В польском местечке Душники-Здруй завершилась программа первого дня четвертого этапа биатлонного Кубка IBU. В мужской спринтерской гонке, как и ранее в женской, доминировали биатлонисты сборной России. Александр Поварницын выиграл, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов стали призерами.

Наша сборная была представлена в Польше шестью спортсменами: Алексей Слепов стартовал третьим, Поварницын получил стартовый номер №12, Латыпов — №53, Антон Бабиков — №65, Сергей Корастылев — № 89, Поршнев — №108.

Поварницын выиграл за счет точной стрельбы: его время 24 мин. 9,4 сек. при нуле в графе "промахи" принесло россиянину золото. Латыпов и Слепов промахнулись по два раза, но бегом восстановили статус-кво, проиграв двум соотечественникам. Поршнев при отличной стрельбе обошел более опытных партнеров по сборной, хотя бежал одним из последних.

Слепов был самым быстрым и почти добрался до подиума, обогнав на последнем круге Бабикова, у которого один промах и 10-е место. Алексей в итоге стал 5-м. Корастылев с двумя промахами расположился на 17-й строчке итогового протокола.

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