Чемпионат Европы. Конькобежка Воронина стала пятой в классическом многоборье

Россиянка Наталья Воронина оказалась пятой в классическом многоборье на чемпионате Европы по конькобежному спорту. По итогам четырех дистанций она набрала 166,269 балла. Победу же одержала представительница Нидерландов Антоинетте де Йонг.

Второй стала чешка Мартина Сабликова. В тройку лучших также попала Франческа Лоллобриджида из Италии, сообщает ТАСС.

Напомним, что в классическом многоборье спортсменки соревновались на дистанциях 500, 1500, 3000 и 5000 метров.

13 января на чемпионате Европы, который проходит в Италии, у женщин состоятся забеги на 500 и 1000 метров в спринтерском многоборье.