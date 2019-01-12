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12 января 201917:03

Шашка взорвалась в руке: подробности инцидента в киевском ТЦ

Alexandr Gusev/Zuma/ТАСС

В торговом центре на Борщаговской улице в Соломенском районе Киева взорвалась дымовая шашка. Пострадал один человек.

Как сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины в своем Facebook, взрыв прогремел на третьем этаже при проведении ремонтных работ. По словам свидетелей, один из строителей решил проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении. Мужчина зажег дымовую шашку, а она взорвалась у него в руке.

Пострадавшего отвезли в больницу с травмой руки. Остальные рабочие были эвакуированы. Посетителей в торговом центре не было.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту взрыва, после нее случившемуся будет дана правовая оценка.

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