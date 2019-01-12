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12 января 201917:10

Возросло число жертв взрыва в центре Парижа

Global Look Press

Возросло число жертв взрыва в IX округе Парижа. Ранее сообщалось о двух погибших пожарных, теперь число жертв увеличилось до трех — в больнице от полученных ран скончалась гражданка Испании. Об этом сообщил МИД королевства. В клинике остается еще один гражданин Испании. Его жизни ничто не угрожает. Всего в больницу доставлены восемь пострадавших в тяжелом состоянии. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер уточнил, что ранения получили порядка 50 человек и выразил поддержку семьям жертв взрыва.

По предварительным данным, в булочной на улице Тревиз взорвался бытовой газ. Трагедия произошла в 9 утра в субботу. В результате взрыва здание загорелось, в соседних домах выбиты окна, повреждения получили припаркованные автомобили.

Ранее префектура полиции французской столицы сообщила, что погибли двое пожарных.

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