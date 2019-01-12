Оскандалившаяся в больнице чиновница может потерять место

Марину Чекунову могут не утвердить на должность первого замглавы Владимирской области, сообщил заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин.

Чиновница оскандалилась при посещении больницы в городе Струнино, когда посоветовала врачам помыть полы и повесить занавески. Ранее местные жители пожаловались президенту в ходе "прямой линии" и просили помочь в оснащении больницы. Глава государства Владимир Путин поручил провести капремонт зданий филиала Александровской ЦРБ в Струнине, а также детской поликлиники.

Отчитаться за ремонт до конца 2018 года должны были министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и губернатор Светлана Орлова. Нынешний губернатор Владимир Сипягин попросил об отсрочке до декабря 2019 года, передает ТАСС.