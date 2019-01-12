Лыжник Ретивых взял серебро в спринте на этапе Кубка мира в Германии

Российский лыжник Глеб Ретивых показал второй результат в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 26,5 секунды. Россиянин уступил совсем немного победителю соревнований Синдре Бьорнстаду Скаре из Норвегии.

Норвежский лыжник лишь на 0,11 секунды опередил Глеба. Третий результат показал еще один представитель Норвегии Эрик Вальнес (+2,83).

Россияне Артем Мальцев, Александр Терентьев и Андрей Краснов не сумели преодолеть стадию четвертьфиналов и досрочно выбыли из борьбы за медали.