Мандарины с гриппом: комментарий Роспотребнадзора

Якобы зараженные гриппом мандарины — очередные фейковые новости, заявляет Роспотребнадзор.

Ранее в соцсетях и мессенджерах распространялась информация о том, что в некоторых мандаринах, поставляемых в магазины, содержится вирус гриппа, покупка этих цитрусовых может быть смертельно опасной.

Ведомство призвало не поддаваться панике, не доверять информации из непроверенных источников, покупать продукты только в стационарных местах торговли, а в случае сомнений в качестве покупки обращаться в Роспотребнадзор для принятия мер.