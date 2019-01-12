Просвирнова завоевала бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку

Россиянка Софья Просвирнова показала третий результат на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который в эти дни проходит в голландском Дордрехте. Ее время составило 2 минуты 29,706 секунды.

Золото же досталось Сюзанне Схюльтинг из Нидерландов, показавшей лучший результат дня – 2 минуты 29,181 секунды. Второе место заняла британка Элиза Кристи (2.29,416).

Напомним, что чемпионат Европы по шорт-треку в Дордрехте завершится 13 января.