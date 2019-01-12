Как будто война: очевидица рассказала о взрыве в центре Парижа

Жутко выглядит парижская улица Тревиз, где утром 12 января прогремел сильнейший взрыв. Погибли четыре человека. Пострадавших — полсотни. По предварительной версии, всему виной — утечка газа в булочной.

"Я проснулась от взрыва, увидела, что стекло летит прямо мне в лицо и по всей квартире. И потом я услышала крик людей на улице", — вспоминает Таисия. Ее квартира дверь в дверь — с эпицентром взрыва, той самой булочной. Рядом — русский ресторан "Калинка", где и работает девушка. С 12-тилетним сыном моментально оказалась на улице, а там как будто война.

Первыми погибнут двое пожарных — они приехали по рядовому вызову, когда местные жители сообщили о сильном запахе газа. Позже в госпитале скончается еще одна жертва – туристка из Испании. Единственная версия, которую рассматривает следствие, — утечка бытового газа.

Самая ближняя точка к месту взрыва. Дальше — только пожарные и работники экстренных служб. Не исключена повторная утечка. Пожарные дом за домом аккуратно проверяют здания вокруг места трагедии. Зона оцепления не уменьшается, а только растет.

Эпицентр взрыва — угол улиц Тревиз и Сент-Сесиль. Булочная-кондитерская. По субботам в отличие от многих она не работала. В будний день — а взрыв произошел ровно в 9 часов — жертв было бы гораздо больше.

Восемь человек находятся в критическом состоянии — в госпиталь их доставляли на вертолетах. Скорые решили не использовать из-за "желтых жилетов", которые заблокировали движение в центре Парижа.

Эвакуированы жители сразу четырех кварталов. Пока сотни людей в пижамах с наспех собранными сумками разместились в ближайших кафе.

В оперативном штабе проходит совещание. Здесь вместе работают 200 пожарных и больше ста полицейских.

Первым на место трагедии из официальных лиц приезжает министр МВД Крастоф Кастанер — он и так с самого утра на ногах из-за "желтых жилетов".

Потом прибывает и мэр Парижа Анн Идальго, и даже премьер-министр Эдуар Филипп. Реакция французских властей практически мгновенная, ведь в стране и без того напряженно: "желтые жилеты" уже девятую неделю требуют отставки всех существующих властей.