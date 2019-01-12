"Будет не очень": москвичей предупредили о снегопаде

В Москве ожидается сильный снегопад, Центр организации дорожного движения попросил москвичей быть осторожными.

В официальном твите центр написал, что на дороге будет не очень: это и заносы, и ветер, и плохая видимость.

Городской транспорт будет работать штатно, автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными.