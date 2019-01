Отношения с Россией: Трамп заявил, что он жестче Буша, Клинтона и Обамы

Президент США Дональд Трамп, по его собственным словам, действует "намного жестче в отношении России", чем его предшественники — Барак Обама, Джордж Буш-младший или Билл Клинтон. "Возможно, жестче, чем любой другой (американский) президент", — написал Трамп в "Твиттере". В то же время, напомнил президент США, он часто говорит, что "поладить с Россией" — это хорошо, а не плохо. По словам Трампа, он надеется, что однажды у США и России снова будут хорошие отношения.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again!