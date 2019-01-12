Протесты во Франции: около сотни задержанных

Около ста человек задержаны на акциях протеста "желтых жилетов" во Франции, сообщает телеканал BFMTV.

Ссылаясь на источник в министерстве внутренних дел Франции, канал уточнил, что 59 протестующих задержаны в Париже. Всего во Франции помещены под стражу 82 человека, участвовавших в IX-й протестной акции "желтых жилетов".

В эту субботу 32 тысячи человек приняли участие в акциях протеста по всей Франции, восемь тысяч протестуют в Париже. Для предотвращения беспорядков, полиция мобилизовала около 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Из них порядка пяти тысяч — в Париже.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса в стране.

Дебаты, в ходе которых планируется в числе прочих обсудить темы экологической реформы и трансформации налоговой системы, должны начаться 15 января.