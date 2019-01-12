Гандболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате мира

Мужская сборная России по гандболу добилась первой победы на чемпионате мира, который проходит в Германии и Дании. Россияне без особых проблем разобрались с объединенной командой Кореи, обыграв соперника со счетом 34:27.

В первом тайме сборная России отправила в ворота корейцев 20 мячей, пропустив лишь 13. После перерыва россияне немного сбавили обороты, но все же добились итоговой победы со счетом 34:27.

Днем ранее подопечные Эдуарда Кокшарова разошлись миром с сербами (30:30) в стартовой игре нашей команды на турнире.

Следующую встречу на групповом этапе сборная России проведет с немецкой командой. Она состоится 14 января.