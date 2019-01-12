Глава МИД Канады встретила в аэропорту 18-летнюю саудовскую беглянку

Канада предоставила убежище девушке из Саудовской Аравии, которая в начале января сбежала от семьи и забаррикадировалась в тайском отеле, сообщает издание The Toronto Star.

О 18-летней Рахаф Мохаммед аль-Кунун из Саудовской Аравии стало известно, когда в начале января она забаррикадировалась в отеле аэропорта в Бангкоке, чтобы избежать депортации. Девушка опасалась преследования со стороны семьи за отречение от ислама. По саудовским законам ей может грозить смертная казнь. Причем семья могла совершить так называемое "убийство чести", чтобы избежать широкой огласки.

Дождавшись, когда семья поедет на отдых в Кувейт, саудовка сбежала и попыталась добраться до Австралии. Однако во время пересадки в аэропорту Бангкока ее встретил у трапа самолета саудовский дипломат и отобрал паспорт. Испугавшись насильной депортации на родину, девушка забаррикадировалась в номере отеля в аэропорту и через интернет обратилась к посольствам нескольких стран и в ООН.

Девушка согласилась на предложение Канады предоставить ей убежище, и 12 января она прилетела в Торонто. У самолета Рахаф аль-Кунун встретила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. При встрече Фриланд приобняла девушку и назвала ее "храбрым новым канадцем".