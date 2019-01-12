WADA определится со статусом РУСАДА 22 января

Стала известна дата оглашения решения относительно статуса Российского антидопингового агентства. Это произойдет 22 января на исполкоме WADA. До этого времени будут изучены все рекомендации комитета по соответствию РУСАДА.

"Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА", – приводит слова пресс-службы Всемирного антидопингового агентства Чемпионат.com.

Также сообщается, что все данные, касающиеся Российского антидопингового агентства, будут предоставлены членам комитета не позднее 17 января.

Ранее представители WADA прибыли в Россию, чтобы извлечь базу данных Московской антидопинговой лаборатории. На этот раз никаких проблем с оборудованием не возникло.