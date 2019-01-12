Совершено покушение на начальника антиэкстремисткого центра по Ингушетии

На начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева было совершено покушение.

Когда чиновник въехал в Ингушетию из Чечни по федеральной трассе, его автомобиль догнала "Лада Гранта". Был открыт огонь.

Пострадали трое охранников полицейского.

"Интерфакс" не получил официального подтверждения этой информации.