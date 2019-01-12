Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета посоветовала московским миллениалам поучиться у молодежи Чеченской Республики скромности и уважению к старшим. Об этом она заявила в интервью журналу Tatler, фрагмент из которого Пескова привела в своем Instagram.

Девушка рассказала также, что одежду покупает в Европе, потому что в России она стоит дороже. При этом она призналась, что не очень часто балует себя дорогими покупками — это бывает только тогда, когда она заработает деньги. По мнению дочери пресс-секретаря российского лидера, стильно одеться можно не только в бутиках, но и в магазинах для простых граждан.

Вместе с тем Пескова заметила, что скорее потратит деньги на путешествия, чем на одежду. "Ни одна вещь в мире не принесет вам так много эмоций и новых знаний, как поездка в новое, либо уже давно любимое место", — сказала Елизавета.

Она сообщила и о том, что не делает больших покупок. По словам Песковой, в Европе у молодых людей считается неприличным, если за них платят родители или кто-то другой. "А сами мы еще заработать на что-то крупное не успели", — пояснила Пескова.

Елизавета Пескова в настоящее время активно занимается поддержкой общественных инициатив. Ее отец Дмитрий Песков заявил, что крайне настороженно относится к деятельности дочери.