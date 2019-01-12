Военно-Грузинская дорога заработала в штатном режиме

Военно-Грузинская дорога работает в штатном режиме с 18:00 по московскому времени.

Ее закрыли 8 января из-за снегопада в Грузии, 11 января открыли, но только для легкового транспорта, передает ТАСС.

Военно-Грузинская дорога соединяет Россию со странами Закавказья. Магистраль проходит через Главный Кавказский хребет. В России дорога проходит через территорию Северной Осетии.