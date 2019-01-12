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12 января 201920:40

Опубликовано видео с резонансной встречи медиков и чиновницы

avo.ru

На официальном интернет-портале администрации Владимирской области появилось видео встречи временно исполняющей обязанности заместителя губернатора региона Мариной Чекуновой с медиками города Струнино 11 января. Во время встречи чиновница оскандалилась, посоветовав врачам помыть полы и повесить занавески.

Между тем на видео чиновница вполне корректно призывает персонал обратить внимание на чистоту поликлиники, а также предлагает обеспечить учреждение бесплатными бахилами. Врио заместителя губернатора беседует с медиками дружелюбным тоном. Они говорят чиновнице о своих проблемах. Она отвечает, что проблемы решаются: "Все делаем. Постепенно, но делаем".

Правда, в беседе Чекунова отметила, что присутствующие как будто считают ее "золотой рыбкой", которая должна исполнить все желания. Вместо этого она призвала медиков вместе работать, решать все накопившиеся проблемы.


 

В ходе поездки в Александровский район Чекунова встречалась также с руководителями общественных организаций, учреждений культуры, образования и с инициативными жителями района. Она, в частности, рассказала собравшимся о своей недавней встрече с заместителем министра здравоохранения России Татьяной Яковлевой. В результате этой встречи, по словам Чекуновой, была достигнута договоренность об оказании Владимирской области, в том числе Александровскому району, помощи в решении кадровых проблем с медицинским персоналом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы областной администрации Ольгу Петрову, в понедельник, 14 января, будет подготовлен комментарий губернатора региона Владимира Сипягина по этому поводу. Ранее заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин заявил, что Чекунову могут не утвердить на должность первого замглавы Владимирской области.

С жалобой на закрытие больницы в Струнино инициативная группа местных жителей обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии в июне прошлого года.

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