Гол Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Брайтоном"

В Англии продолжается 22-й тур национального чемпионата. Лидер турнира "Ливерпуль" на выезде одержал минимальную победу над "Брайтоном". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, а единственный гол на 50-й минуте забил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

"Ливерпуль" с 57 очками продолжает лидировать в чемпионате, опережая идущий вторым "Манчестер Сити" на семь баллов. При этом у преследователя есть игра в запасе.

Результаты других матчей тура: "Вест Хэм" – "Арсенал" – 1:0, "Бернли" — "Фулхэм" — 2:1, "Кардифф" — "Хаддерсфилд" — 0:0, "Кристал Пэлас" — "Уотфорд" — 1:2, "Лестер" — "Саутгемптон" — 1:2.