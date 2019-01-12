Константинополь назначил главу киевской ставропигии

Синод Константинопольской церкви, который прошел в Стамбуле 9-11 января, назначил главой восстановленной ставропигии экуменического патриарха в Киеве архимандрита Константинопольского престола Михаила Анищенко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию секретариата Константинополького патриархата, до этого назначения Анищенко некоторое количество лет служил духовным настоятелем православной общины в Анталии (Турция). Она принадлежит к священной Писидийской митрополии.

Ставропигия Константинопольского патриархата в Киеве — это постоянное его представительство в украинской столице.

Ставропигия была восстановлена по решению синода Константинопольской православной церкви под председательством патриарха Варфоломея 11 октября прошлого года. Тогда патриархат заявил об отмене юридического обязательства от 1686 года о присоединении Киевской митрополии Московскому патриархату.

В ответ синод Русской православной церкви 15 октября того же года принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения (совместного служения литургий) с Константинополем. Такое же решение приняла каноническая Украинская православная церковь.

Патриарх Варфоломей 6 января вручил главе созданной Православной церкви Украины Епифанию томос об автокефалии, его привезли в Киев. В Российской и Украинской православных церквях предоставление томоса назвали узаконенным расколом.