У российского биатлониста отобрали бронзу этапа Кубка IBU из-за упавшего дерева

Результаты мужского спринта на четвертом этапе биатлонного Кубка IBU были пересмотрены из-за падения на трассу дерева прямо во время гонки. После корректировки российский биатлонист Эдуард Латыпов переместился с третьего на четвертое место.

Первую гонку этапа, который проходит в польском городе Душники-Здруй, выиграл другой россиянин Александр Поварницын. Его соотечественник Никита Поршнев стал вторым, а бронза Латыпова перешла к норвежцу Йоханнеса Дале, от итогового времени которого вычли 15 секунд.

Примечательно, что ранее в этом сезоне с Латыповым произошла другая заметная история. На первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Пюклюке спортсмену вовремя не принесли лыжи, из-за чего он опоздал на старт индивидуальной гонки.