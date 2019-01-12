Сборная Запада в шестой раз подряд выиграла Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги

В Нижнекамске прошел матч за Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги, участие в котором традиционно принимают лучшие игроки турнира. Сборная Запада в упорной встрече нанесла поражение команде Востока со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Марк Верба (32-я минута) и Кирилл Марченко (60-я).

Отметим, что Кубок вызова прошел в десятый раз, и сборная Запада выиграла шестой поединок подряд. Общий счет в истории противостояния Запада и Востока стал 8:2 в пользу команды Запада.