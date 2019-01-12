Акции "желтых жилетов": задержаны 240 человек по всей Франции

В ходе субботних акций протеста "желтых жилетов" во Франции задержаны 240 человек, 200 из них помещены под стражу, передает РИА Новости со ссылкой на информацию французской полиции.

Только в Париже сотрудники правоохранительных органов задержали более 120 человек. На данный момент 74 из них остаются под стражей — им вменяется проявление насилия в отношении полицейских и ношение запрещенного оружия.

В общей сложности во Франции в манифестациях приняли участие 84 тысячи человек. В столице и других городах, в частности в Бордо, где прошли манифестации, возникли беспорядки: столкновения демонстрантов с полицией, погромы, разрушения магазинов, банков, поджоги машин. В ряде городов полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

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В субботу, 12 января, прошел девятый общенациональный день протеста "желтых жилетов". Недовольные социальной политикой французских властей, участники движения продолжают выходить на улицы, несмотря на объявленные руководством Франции меры для стабилизации обстановки.