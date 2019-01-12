ГК "Росатом" разработала новый нацпропект

ГК "Росатом" подготовила новый нацпроект "Ядерная наука, техника и технологии", в ходе реализации которого будут созданы действительно прорывные направления в части замыкания ядерного топливного цикла, реакторов малой мощности, работы по термоядерной энергии, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев в интервью каналу "Россия 24".

В то же время "Росатом" ведет переговоры по проекту плавучей АЭС со странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Хотя контрактации пока нет, к теме проявляется большой интерес.

Кроме того, "Росатом" выиграл два в проекте ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима" в Японии.



После аварии на "Фукусиме" в Японии была разработана новая стратегия энергобаланса страны до 2030 года. Она предполагает снижение доли атомной энергетики в энергобалансе страны до 20-22%.