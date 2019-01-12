После схода вагонов в Иркутской области движение частично восстановлено

В Иркутской области, где утром в субботу, 12 января, с рельсов сошли 29 вагонов с углем, восстановлено движение по одному из железнодорожных путей.

"Восстановлено движение по первому пути — это самое главное, движение уже началось", — сообщил представитель пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что в скором времени планируется открыть и второй путь.

Вагоны товарного поезда сошли с рельсов на перегоне Делюр — Тыреть. В аварии никто не пострадал, но движение оказалось перекрыто в обоих направлениях. Из-за этого задержались два пассажирских поезда. Были повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна. Всего в составе поезда, перевозившего уголь, было 67 вагонов.

После схода вагонов с рельсов Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. На месте происшествия побывал иркутский транспортный прокурор.