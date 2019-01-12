В Германии афганский беженец напал на беременную: ребенок погиб

В Германии на беременную напал афганский беженец. ЧП случилось в больнице города Бад-Кройцнах​​​.

25-летняя женщина, гражданка Польши, получила серьезные ранения и была срочно прооперирована. Ее нерожденный ребенок погиб.

Нападавшего задержали, полиция ведет расследование, передает РИА Новости.