"Челси" обыграл "Ньюкасл" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии

Матчем в Лондоне между местным "Челси" и футбольным клубом "Ньюкасл" завершилась субботняя программа 22-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей мячи забили Педро (9-я минута) и Виллиан (57-я). У проигравших отличился Киран Кларк (40-я).

"Челси" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до четырех встреч и с 47 очками занимает четвертое место. "Ньюкасл" не может выиграть на протяжении шести матчей подряд и с 18 баллами идет в зоне вылета на 18-й строчке.