На Урале егерь стал жертвой трагической ошибки охотника

В Сухоложском районе Свердловской области охотник по ошибке застрелил егеря, перепутав его машину с лосем. По данным следствия, охота проводилась на законных основаниях. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

На место происшествия выезжали сотрудники полиции территориального ОВД, ими изъят зарегистрированный охотничий карабин "Лось", из которого был застрелен егерь, передает ТАСС. В настоящее время следователи устанавливают подробные и точные обстоятельства произошедшего.