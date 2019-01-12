НХЛ. Георгиев отразил 24 броска и помог "Рейнджерс" победить в дерби Нью-Йорка

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Рейнджерс" в дерби Нью-Йорка обыграли "Айлендерс" со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Филип Хитил (35-я минута) и Матс Цуккарелло, а российский вратарь Александр Георгиев отразил 24 из 25 бросков. У проигравших отличился Антони Бовиллье (29-я).

"Рейнджерс" смогли прервать пятиматчевую серию поражений и сейчас с 43 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Айлендерс" с 52 баллами идут седьмыми.

В параллельном матче игрового дня "Нью-Джерси Девилз" на своем льду одержал победу над "Филадельфией Флайерз" со счетом 3:2, российский защитник "Летчиков" Иван Проворов отметился результативной передачей.