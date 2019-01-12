ЧМ по гандболу: россияне уверенно обыграли корейцев и возглавили группу

Российские гандболисты на чемпионате мира вышли на первое место в группе. В Берлине наша команда разгромила объединённую сборную Кореи.

В Берлине — праздник гандбола. И, если в центре города афиш о проходящем здесь чемпионате мира найти откровенно сложно, то вокруг стадиона — гандбольный рай. В соседнем с ареной концертном зале, по традиции крупных турниров, организовали даже фан-зону с различными активностями и конкурсами. Сборная России свой второй матч на турнире играла против команды Объединенной Кореи.

"Мы, готовясь к игре, понимали, что Корея играет в другой гандбол. С такими сложно, сложнее, чем Германия и Франция. Только исполнение разное", — отметил Эдуард Кокшаров, главный тренер сборной России по гандболу.

В пятницу матч был вечерний, в субботу дневной. Вновь на паркете, спустя всего двадцать часов после окончания предыдущей игры. Уже по первому тайму было хорошо заметно — казалось бы, нейтральная публика намного больше поддерживала аутсайдера.

Сборная России добилась первой победы на чемпионате мира. Корею обыграли 34:27. И если в первом тайме были все предпосылки к тому, что может получиться форменный разгром, то события тайма номер два впечатление о матче скорректировали. У тренерского штаба нашей сборной во главе с Эдуардом Кокшаровым была возможность дать поиграть всем и немного поэкспериментировать. В следующих матчах это может помочь.