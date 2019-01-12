Новости Спорт

Все видео этой рубрики
12 января 201923:53 Александр Абрамов

ЧМ по гандболу: россияне уверенно обыграли корейцев и возглавили группу

Российские гандболисты на чемпионате мира вышли на первое место в группе. В Берлине наша команда разгромила объединённую сборную Кореи.

В Берлине — праздник гандбола. И, если в центре города афиш о проходящем здесь чемпионате мира найти откровенно сложно, то вокруг стадиона — гандбольный рай. В соседнем с ареной концертном зале, по традиции крупных турниров, организовали даже фан-зону с различными активностями и конкурсами. Сборная России свой второй матч на турнире играла против команды Объединенной Кореи.

 

"Мы, готовясь к игре, понимали, что Корея играет в другой гандбол. С такими сложно, сложнее, чем Германия и Франция. Только исполнение разное", — отметил Эдуард Кокшаров, главный тренер сборной России по гандболу.

В пятницу матч был вечерний, в субботу дневной. Вновь на паркете, спустя всего двадцать часов после окончания предыдущей игры. Уже по первому тайму было хорошо заметно — казалось бы, нейтральная публика намного больше поддерживала аутсайдера.

Сборная России добилась первой победы на чемпионате мира. Корею обыграли 34:27. И если в первом тайме были все предпосылки к тому, что может получиться форменный разгром, то события тайма номер два впечатление о матче скорректировали. У тренерского штаба нашей сборной во главе с Эдуардом Кокшаровым была возможность дать поиграть всем и немного поэкспериментировать. В следующих матчах это может помочь.

Сейчас

23:56

Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета

22:13

Сход вагонов в Иркутской области: движение частично восстановлено

19:41

Совершено покушение на начальника антиэкстремистского центра по Ингушетии

19:04

В Люберцах электричка насмерть сбила людей

18:49

Авиакатастрофа в Германии: самолет упал на поле

18:06

"Будет не очень": москвичей предупредили о снегопаде

17:28

Недалеко от Триумфальной арки против протестующих применили газ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Как будто война: очевидица рассказала о взрыве в центре Парижа

Как будто война: очевидица рассказала о взрыве в центре Парижа

4 часа назад
Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета

Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета

42 минуты назад
Совершено покушение на начальника антиэкстремистского центра по Ингушетии

Совершено покушение на начальника антиэкстремистского центра по Ингушетии

4 часа назад
ЧМ по гандболу: россияне уверенно обыграли корейцев и возглавили группу

ЧМ по гандболу: россияне уверенно обыграли корейцев и возглавили группу

45 минут назад
Опубликовано видео с резонансной встречи медиков и чиновницы

Опубликовано видео с резонансной встречи медиков и чиновницы

3 часа назад
Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности

Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности

4 часа назад
Врачи спасли ногу Ване Фокину. Малыш переходит на самостоятельное питание

Врачи спасли ногу Ване Фокину. Малыш переходит на самостоятельное питание

9 часов назад
Отмена права вето в Совбезе ООН: Россия ответила Украине

Отмена права вето в Совбезе ООН: Россия ответила Украине

4 часа назад
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

10 часов назад
После схода вагонов в Иркутской области движение частично восстановлено

После схода вагонов в Иркутской области движение частично восстановлено

2 часа назад
Константинополь назначил главу киевской ставропигии

Константинополь назначил главу киевской ставропигии

3 часа назад
Демократ из Техаса хочет стать президентом США

Демократ из Техаса хочет стать президентом США

2 часа назад
ГК "Росатом" разработала новый нацпроект

ГК "Росатом" разработала новый нацпроект

2 часа назад
Акции "желтых жилетов": задержаны 240 человек по всей Франции

Акции "желтых жилетов": задержаны 240 человек по всей Франции

2 часа назад
В Германии афганский беженец напал на беременную: ребенок погиб

В Германии афганский беженец напал на беременную: ребенок погиб

2 часа назад
На Урале егерь стал жертвой трагической ошибки охотника

На Урале егерь стал жертвой трагической ошибки охотника

1 час назад
Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира по санному спорту в Латвии

Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира по санному спорту в Латвии

3 часа назад
Ветеран политики: в Москве простились с Анатолием Лукьяновым

Ветеран политики: в Москве простились с Анатолием Лукьяновым

3 часа назад
Глава МИД Канады встретила в аэропорту 18-летнюю саудовскую беглянку

Глава МИД Канады встретила в аэропорту 18-летнюю саудовскую беглянку

4 часа назад
WADA определится со статусом РУСАДА 22 января

WADA определится со статусом РУСАДА 22 января

5 часов назад
Бельгия репатриирует из Турции детей боевика ИГ

Бельгия репатриирует из Турции детей боевика ИГ

5 часов назад
Дух украинских солдат пытаются повысить фейками

Дух украинских солдат пытаются повысить фейками

5 часов назад
В Люберцах электричка насмерть сбила людей

В Люберцах электричка насмерть сбила людей

5 часов назад
Авиакатастрофа в Германии: самолет упал на поле

Авиакатастрофа в Германии: самолет упал на поле

5 часов назад
Гандболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате мира

Гандболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате мира

5 часов назад
Лошади и балалайка: красноярский губернатор исполнил желания детей

Лошади и балалайка: красноярский губернатор исполнил желания детей

5 часов назад
Отношения с Россией: Трамп заявил, что он жестче Буша, Клинтона и Обамы

Отношения с Россией: Трамп заявил, что он жестче Буша, Клинтона и Обамы

6 часов назад
Где платят больше всего: самые высокооплачиваемые вакансии в России

Где платят больше всего: самые высокооплачиваемые вакансии в России

6 часов назад
Инцидент с женщиной-депутатом: задержан британский "жилет" Джеймс Годдард

Инцидент с женщиной-депутатом: задержан британский "жилет" Джеймс Годдард

6 часов назад
"Будет не очень": москвичей предупредили о снегопаде

"Будет не очень": москвичей предупредили о снегопаде

6 часов назад
Менее процента от доходов: Порошенко отдал свою зарплату на благотворительность

Менее процента от доходов: Порошенко отдал свою зарплату на благотворительность

6 часов назад
Самый зоркий глаз человечества стал неуправляем

Самый зоркий глаз человечества стал неуправляем

6 часов назад
Мандарины с гриппом: комментарий Роспотребнадзора

Мандарины с гриппом: комментарий Роспотребнадзора

6 часов назад
Норвежец Бе победил в гонке преследования на Кубке мира, Логинов стал пятым

Норвежец Бе победил в гонке преследования на Кубке мира, Логинов стал пятым

6 часов назад
Huawei прервала контракт с обвиненным в шпионаже директором польского отдела

Huawei прервала контракт с обвиненным в шпионаже директором польского отдела

7 часов назад
"Дакар": с командой "КамАЗ-Мастер" обошлись максимально жестко

"Дакар": с командой "КамАЗ-Мастер" обошлись максимально жестко

7 часов назад
Британскую канализацию захватывают гигантские монстры из жира

Британскую канализацию захватывают гигантские монстры из жира

9 часов назад
Взрыв газового баллона на крыше девятиэтажного жилого дома в Крыму попал на видео

Взрыв газового баллона на крыше девятиэтажного жилого дома в Крыму попал на видео

9 часов назад
Украинских провокаторов скоро выпишут из больницы СИЗО

Украинских провокаторов скоро выпишут из больницы СИЗО

9 часов назад
Появились кадры с места огненной аварии в Ленобласти, унесшей жизни детей и взрослого

Появились кадры с места огненной аварии в Ленобласти, унесшей жизни детей и взрослого

10 часов назад
Глава РАН дал Сергею Брилеву эксклюзивное интервью под землей

Глава РАН дал Сергею Брилеву эксклюзивное интервью под землей

10 часов назад
Собака выучила заклинания из "Гарри Поттера". Видео

Собака выучила заклинания из "Гарри Поттера". Видео

10 часов назад
Тревожные знаки: названы основные симптомы рака

Тревожные знаки: названы основные симптомы рака

10 часов назад
"Вести в субботу" разобрались в похищении генерала Кутепова

"Вести в субботу" разобрались в похищении генерала Кутепова

11 часов назад
Пенсионерку, "ожившую" после застолья в морге, не смогли спасти

Пенсионерку, "ожившую" после застолья в морге, не смогли спасти

11 часов назад
Чтобы не развивалась астма, детям нужна пыль

Чтобы не развивалась астма, детям нужна пыль

12 часов назад
Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

11.01.2019 19:00
Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

11.01.2019 14:30
Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

11.01.2019 12:56