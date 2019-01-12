Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета

В субботу, 12 января, вечером вылетевший из Симферополя пассажирский Boeing 737-830 авиакомпании Nordwind спустя час после взлета вернулся в аэропорт вылета.

По информации из открытых источников, авиалайнер направлялся в Москву — в аэропорт Шереметьево. После того, как самолет лег на обратный курс, он в течении длительного времени кружил над Симферополем, предположительно, вырабатывая топливо. После этого борт благополучно приземлился, сообщает телекомпания "Вести Крым".

В авиакомпании Nordwind сообщили, что самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Направленный в Крым резервный борт вылетит из Симферополя в Москву около 2 часов ночи воскресенья, 13 января.

В пресс-служба аэропорта Симферополь уточнили, что на рейс были зарегистрированы 174 пассажира, восемь из которых отказались от полета в Москву на резервном самолете.