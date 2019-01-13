Каргинов навестил зрителя, попавшего под его грузовик на "Дакаре"

Пилот российской команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов, руководитель коллектива Владимир Чагин и врач Ирина Зеленкова навестили в больнице перуанского города Ариекипы зрителя, который попал под колесо грузовика во время пятого этапа ралли-рейда "Дакар".

Руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин, пилот Андрей Каргинов и врач команды Ирина Зеленкова навестили в больнице Ариекипы Эвена Дерека Худсона, получившего вчера травму ноги на этапе Такна-Арекипа.#Dakar2019 #Kamazmaster pic.twitter.com/0EH0ZbegWJ — KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) 12 января 2019 г.

Напомним, инцидент произошел 12 декабря (мск) на 279-м километре спецучастка. На одном из сложных подъемов в песках Каргинов пытался преодолеть подъем и объехать находившуюся на дюне группу людей. Один из зрителей споткнулся и ногой попал под заднее колесо машины. Каргинов не видел этого эпизода и узнал о случившимся только после финиша. Несмотря на это, организаторы приняли решение дисквалифицировать российский экипаж, который шел в тройке общего зачета ралли-рейда.

Пострадавшим оказался 60-летний Эвен Дерек Худсон из ЮАР. Он наблюдал за гонкой в неогороженной и небезопасной зоне. Южноафриканец "отделался" переломом бедренной кости. После инцидента он был немедленно доставлен в госпиталь на вертолете.